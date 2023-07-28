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Gurbetçilerin anavatana gelişleri sürüyor

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişi devam ediyor.

Salih Baran  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Gurbetçilerin anavatana gelişleri sürüyor Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Gurbetçiler, zaman zaman iki gün süren uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Yurt dışında yaşayan Avrupalı Türkler Trakya'daki Kapıkule, Dereköy, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarını kullanıyor.

Ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Tatil sezonunun başladığı 22 Haziran - 27 Temmuz tarihlerinden bu yana Türkiye'ye 1 milyon 300 bin yolcu giriş yaptı.

Bu rakam baz alındığında sınır kapılarından günlük ortalama 37 bin yolcu Türkiye'ye geldi.

Almanya'da yeni tatile giren bölgeler var

Sınır kapılarında Almanya'nın Frankfurt, Weisbaden, Kassel, Saarbrücken, Koblenz, Ludwigshafen, Stutgart gibi illerinde de tatil döneminin başlaması nedeniyle hafta başından bu yana artan gurbetçi trafiği sürüyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde gelecek hafta başında başlayacak tatil dönemiyle sınır kapılarındaki yoğunluk sürmeye devam edecek.

Söz konusu yolcu girişi baz alındığında son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığı görülüyor.

Aynı dönem baz alındığında sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2019 yılında 1 milyon 170 bin, salgının yaşandığı 2020 yılında 320 bin, 2021 yılında 945 bin, geçen yıl ise 1 milyon 204 bin kişi giriş yapmıştı.

"11 ay bu 1 ayı bekliyoruz"

Almanya'dan yola çıkan İbrahim Gümüşoğlu, AA muhabirine tüm gurbetçilerin izin günlerini iple çektiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 saat süren ama iyi geçen bir yolculuk sonrası ana vatana ulaştığını anlatan Gümüşoğlu, "Memleket sevdası bizim için önemli. Ömrümüz dışarda geçiyor, memleketimizi seviyoruz. Özellikle biz bunu sıla-i rahim olarak görüyoruz. Babamızı, annemizi ve yakınlarımızı görüyoruz." dedi.

Almanya'dan gelen bir başka gurbetçi Yakup Kaynak'ta tatilini Alanya'da geçireceğini belirtti.

Bu yıl sınırdan hızlı geçtiklerini söyleyen Kaynak, 10-15 dakikalık bir beklemenin ardından Edirne'ye giriş yaptıklarını ifade etti.

Hatice Kaynak da yarım asırdır Almanya'da yaşadığını belirtti.

Vatan sevdasının sözlerle anlatılamayacak olduğunu ifade eden Kaynak, "Anlatılmaz bir duygu vatan duygusu. Gerçekten vatan başka bir olay, çok başka bir duygu. O kadar zor ki sıcağın altında o kadar zor ki buraya gelebilmek. Biz bu duyguyla, vatan hasretiyle vatan toprağını özlüyoruz." şeklinde konuştu.

İngiltere'den yola çıkan Erhan Yıldız da memleketi Aksaray'a gideceğini söyledi.

Gurbette yaşayanlarının 11 ay kurdukları tek hayalin yıllık izin olduğunu vurgulayan Yıldız, "Herkes yaşadıkları yerde 11 ayı '1 ay Türkiye'ye gitsek' diye bekleyişle geçiriyor." dedi.

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