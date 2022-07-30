Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,715.10
BTC/USDT
24,281.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen “Cudi Festivali”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırat Özdemir, Yasin Dikme   | 30.07.2022
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Gaziantep

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da etkisini gösteriyor.

Gaziantep'te hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü.

Yüzde 12 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği kentte, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler, sıcaklığı 41 derece olarak gösterdi.

Meteorolojiye göre, kentte hava sıcaklığının 18.00'den sonra 27 dereceye kadar düşeceği, nem oranını ise yüzde 43'e kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa 41 derece

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcak hava etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocuklar parklardaki fıskiyelerle oynayarak serinlerken, bazıları da kanallarda serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye insan ticareti ile etkin mücadele ediyor

Benzer haberler

Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Sıcaktan bunalan sahipsiz köpekler klimalı mağazalarda serinliyor

'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

'Yaz aylarında geç saatte yemek kalp krizi riskini artırıyor' uyarısı

'Yaz aylarında geç saatte yemek kalp krizi riskini artırıyor' uyarısı
Yurt geneli 'eyyam-ı bahur' sıcaklıklarının etkisi altına giriyor

Yurt geneli 'eyyam-ı bahur' sıcaklıklarının etkisi altına giriyor
Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor

Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet