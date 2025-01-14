Güney Marmara'da feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Balıkesir
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, bugün Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45, Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.