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Güney Marmara'da feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

Oğulcan Bölükbaşı  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Güney Marmara'da feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Balıkesir

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, bugün Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45, Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

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