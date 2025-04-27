Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri ile İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Balikesir
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.
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Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30, Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 17.00, Balıklı'dan saat 08.00, 12.00, 18.00 ve 20.30, Marmara'dan saat 07.00, 16.00 ve 21.30, Ekinlik'ten saat 06.20, 13.20, 16.30 ve 22.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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