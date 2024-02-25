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Güney Ege için fırtına uyarısı

Güney Ege için denizde fırtına uyarısında bulunuldu.

Şaduman Türkay  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Güney Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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