Dolar
38.01
Euro
41.99
Altın
3,071.13
ETH/USDT
1,477.70
BTC/USDT
77,181.00
BIST 100
9,346.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor

Gümüşhane'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sinan Uçar  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor Fotoğraf:Muhammet Çelik/AA

Gümüşhane

Şehir merkezinde etkili olan fırtına, İnönü Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki ağacın yola devrilmesine neden oldu.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Gümüşhane Valiliği ise vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulunarak, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile bir araya geldi
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Tokat'ta kar etkili oldu
Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor
Rus heyeti yarın İstanbul'da yapılacak Rusya-ABD görüşmesi için Türkiye'ye geldi

Benzer haberler

Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor

Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor

Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı

Yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısı

Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet