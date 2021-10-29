Dolar
9.54
Euro
11.14
Altın
1,795.99
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Google, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.10.2021
Google, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İstanbul

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 741 bin 242'ye çıktı
Hindistan'da 100 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptırmadı

Benzer haberler

Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Google, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor