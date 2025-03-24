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Göç eden leylekler Kütahya'da konakladı

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

Serdar Yiğit  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Göç eden leylekler Kütahya'da konakladı Fotoğraf:Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere kondu.

Burada yiyecek arayan ve beslenen leylekleri gören ilçe sakinleri de bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

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