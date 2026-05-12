Global HR Summit 2026 "Yeni Nesil Çalışma Mimarisi" temasıyla başladı

Pluxee ana iş ortaklığında İstanbul'da düzenlenen etkinliğin ilk gününde Michigan Üniversitesi Ross School of Business Profesörü, RBL Group Kurucu Ortağı ve "Modern HR'ın Babası" olarak anılan Dave Ulrich, zirvenin geleneksel onur konuşmacısı olarak katılımcılarla buluştu.

Ulrich, konuşmasında, yeni nesil çalışma mimarisinde insan kaynaklarının stratejik rolü, yapay zeka çağında organizasyon tasarımı ve değer yaratan liderlik modeli konularını değerlendirdi.

Zirvede ayrıca Thinkers50 Yönetim Düşünürü, Disruption Advisors Üst Yöneticisi (CEO) ve yazar Whitney Johnson ile Dünya İstihdam Konfederasyonu Başkanı ve Adecco Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Bettina Schaller Bossert yer aldı.

Etkinliğe, insan hakları avukatı Abha Maryada Bhatt, işe alım teknolojileri uzmanı Bas van de Haterd, Harbour Energy Global DE&I Başkanı Mavis Anagboso, Chess.com İnsan Deneyimi ve Kapsayıcılık Başkanı Myriam Ben Farhat, performans ve ödül mimarisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sandrine Bardot, Oppo Kurucusu Ben Howells, Team Performance Kurucu Ortağı Peter Hard, HabilisGlobal Kurucusu Beatriz Coningham, True Kurucusu Ann Marie Blake, insan kaynakları danışmanı Solveiga Jaskunas ve TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Pek çok ülkeden 20 binden fazla katılımcıyı ağırlayacak etkinlikte, yetenek yolculuğunun yeniden tasarlanması, dönüşüm süreçlerinin başarıya evrilmesi ve insan kaynakları teknolojileriyle yapay zekanın organizasyonlara entegrasyonu çok boyutlu perspektifle ele alınacak.

Zirvede, yapay zeka teknolojilerinin insan kaynakları sektörüne sunduğu fırsatlar, stratejik liderlik, analitik karar alma süreçleri, çalışan deneyimi ve performans mimarisi gibi başlıklar da masaya yatırılacak. Bu kapsamda 125'ten fazla konuşmacı, 90'ın üzerinde oturumda katılımcılarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Toplam 7 farklı salonda gerçekleştirilen zirvede, kayıtlı katılımcılar 3 boyutlu sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan çevrim içi platformdaki özel içeriklere ömür boyu erişim hakkı kazanacak. Sadece dijital platformda yayımlanan içerikler ise dünyanın her yerinden izlenebilecek. Zirve, bugün ve yarın fiziksel olarak, 14-15 Mayıs'ta ise çevrim içi platform üzerinden takip edilebilecek.

"Çalışanların aidiyete, gelişime, takdir edilmeye de ihtiyacı var"

Zirvenin açılışında konuşan KREA M.I.C.E. Kurucusu Seda Mızraklı Ferik, insan kaynaklarının artık yalnızca bir departman değil, kurum kültürünün mimarı, liderliğin vicdanı ve değişimin merkezi haline geldiğini belirtti.

Çalışan bağlılığı, gelişim, güven ve ilhamın yeni dönemde şirketlerin sürdürülebilir başarısında belirleyici olacağını ifade eden Ferik, "Yeni dünyanın en güçlü şirketleri en yüksek binaları yapanlar değil, insana en çok değer verenler olacak. Her zaman, bir ülkenin geleceğini yalnızca ekonomisinin değil, insan kalitesinin belirlediğine inandım. İnsan kalitesini yükselten en büyük güçlerden biri, vizyoner liderlik ve güçlü insan yönetimi." değerlendirmelerinde bulundu.

Ferik, çalışan beklentilerinin değiştiğine dikkati çekerek, "Bugün burada bulunan her liderin, her HR profesyonelinin ve her kurumun ortak bir sorumluluğu var. Sadece başarılı şirketler inşa etmek değil, aynı zamanda anlam yaratan organizasyonlar kurmak gerekiyor. Çünkü çalışanların yalnızca maaşa değil, aidiyete, gelişime, takdir edilmeye, güvene, saygıya ve ilhama ihtiyacı var." dedi.

Ferik, 2021'de tamamen çevrim içi başlayan zirvenin fiziksel ve dijital platformlarda binlerce katılımcıyı bir araya getiren küresel bir bilgi platformuna dönüştüğünü aktararak, etkinliğin insan kaynakları alanında dönüşüme ilham vermeyi amaçladığını kaydetti.

"Dönüşümü yalnızca belirli merkezlerde yürütülen bir faaliyet olarak görmüyoruz"

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, teknoloji alanındaki hızlı dönüşümün insan kaynağı ihtiyacını değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük dijital altyapı dönüşümlerinden birini gerçekleştirirken, aynı zamanda insan kaynağı dönüşümüne de öncülük ettiklerini vurgulayan Bayrak, dijitalleşme süreciyle yeni yetkinlik alanlarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Bayrak, yeni dönemde çalışanların ve gençlerin değişen ihtiyaçlara uygun beceriler geliştirmesi gerektiğini, hem mevcut çalışanların dönüşümüne hem de genç yeteneklerin teknoloji alanına hazırlanmasına öncelik verdiklerini belirtti.

Türkiye'de teknoloji yeteneği ihtiyacının birçok alanda arttığına işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümü yalnızca belirli merkezlerde yürütülen bir faaliyet olarak görmüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, farklı coğrafyalarda gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. İnsan kaynağını sadece dışarıdan rekabet avantajıyla kazanmayı değil, aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerle ve öğrenci kulüpleriyle güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gençlere yönelik teknoloji kampları düzenliyoruz. 'Girişim Üssü' çatısı altında yapay zeka, siber güvenlik ve girişimcilik kampları gerçekleştiriyoruz. Böylece gençlerin teknoloji alanında deneyim kazanmasını, projelerde aktif rol almasını ve kariyer yolculuklarında söz sahibi olmasını destekliyoruz. Uzun vadede bunun hem Türkiye'ye hem de dünyaya katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Şirketler için yapay zeka dönüşümü öncelikli gündem maddesi"

Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan ise yapay zekanın kurumlarda etkili şekilde kullanılabilmesi için yalnızca teknoloji yatırımlarının yeterli olmadığını, veri altyapısı, iş süreçleri ve insan kaynağının da dönüşüme hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Özcan, iş dünyasında hemen her kurumun yapay zeka dönüşümünü öncelikli gündem maddesi haline getirdiğini ve yapay zeka yatırımlarına hız verdiğini, bu yatırımların başarılı sonuçlar üretebilmesi için organizasyonel hazırlığın kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yapay zekayı bir "aşçıya" benzeten Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İyi bir yemeğin ortaya çıkması için öncelikle iyi bir malzeme olması lazım. Kurumlardaki o malzeme, datalarımız ve süreçlerimiz. Öncelikle data hazır ve süreçlerimizi hazırlamamız lazım. Tabii aşçı için aynı zamanda iyi bir reçete, iyi bir tarif gerekiyor. O tarifi de yapacak insan kaynağımız. Dolayısıyla insan kaynağımızı da nasıl tarif edeceğini öğrenecek şekilde yapay zekaya hazırlamak, bir kültür dönüşümü gerektiriyor. Dolayısıyla datalar, süreçler ve insan hazır olduğu zaman yapay zekanın etkisini tüm kurumlarımızda çok daha fazla hissediyor ve hissettiriyor olacağız."