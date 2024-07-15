Giresun ve Gümüşhane'de sağanak etkili oldu
Giresun Şebinkarahisar'da ve Gümüşhane'de sağanak etkili oldu. Gümüşhane-Trabzon kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Giresun/Gümüşhane
İlçede akşam üzeri başlayan ve 20 dakika süren yağış sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.
İş yeri sahipleri, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı.
Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.
Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri, yağışın yol açtığı hasarları gidermek için çalışma başlattı.
Gümüşhane'de sağanak etkili oldu
Gümüşhane-Trabzon kara yolu sağanak sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kentte etkili olan sağanak sonrası suların sürüklediği toprak ve taş parçaları, Gümüşhane-Trabzon kara yoluna taşındı.
Yol, Özcan Mahallesi mevkisindeki Gümüşhane tüneli girişinde kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.
Öte yandan belediye ekipleri, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.