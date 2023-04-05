Dolar
19.25
Euro
21.10
Altın
2,023.45
ETH/USDT
1,912.00
BTC/USDT
28,537.00
BIST 100
5,007.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada seferlerini güncelledi.

Burak Akay  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi

Çanakkale

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan ve 24 Nisan'da Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.

Buna göre, Bozcaada hattında daha önce 8 olan sefer sayısı 16'ya, Gökçeada hattında ise 6'dan 10'a çıkarıldı.

Bayram tatili süresince vatandaşların mağdur olmamaları için Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.30'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 05.00, 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Siirt'te ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesilecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 826 heyelan oldu

Benzer haberler

GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi

GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi

Dumlupınar denizaltısı şehitleri Çanakkale Boğazı'ndaki facianın 70'inci yılında anıldı

Çanakkale seramiklerinin vazgeçilmezi balık figüründen kap ve biblolar üretiyor

İş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet