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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, hudut karakollarını denetledi

Yusuf Soykan Bal  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, hudut karakollarını denetledi

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın dün 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan hududundaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

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