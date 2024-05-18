Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, hudut karakollarını denetledi
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın dün 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan hududundaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.