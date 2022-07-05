Dolar
17.00
Euro
17.49
Altın
1,798.16
ETH/USDT
1,097.10
BTC/USDT
19,367.00
BIST 100
2,388.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

Harun Kutbe   | 05.07.2022
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Al Rumaithi ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Al Rumaithi, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis
Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi
Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Benzer haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti