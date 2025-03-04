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Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 230 liradan 325 liraya yükseltildi.

Semih Erdoğdu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 19 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 325 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 230 lira veriliyordu.

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