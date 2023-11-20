Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.
61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir. pic.twitter.com/ddRh7rC1nT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2023
61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin bu akşam sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.