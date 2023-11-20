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Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.

61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin bu akşam sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."

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