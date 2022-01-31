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Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi

Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Adsız Günebakan   | 31.01.2022
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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