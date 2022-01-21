Dolar
13.44
Euro
15.23
Altın
1,832.14
ETH/USDT
2,887.70
BTC/USDT
39,130.00
BIST 100
2,008.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Gaziantep'te yoğun kar uyarısı

Mehmet Akif Parlak   | 21.01.2022
Gaziantep'te yoğun kar uyarısı

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini bildirdi.

Gül, yazılı açıklamasında, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"22 Ocak Cumartesi gününden itibaren, bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu
Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak

Benzer haberler

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 646 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 646 yerleşim yerinin yolu kapandı

Gaziantep'te yoğun kar uyarısı

Bazı illerde okullar yarın tatil edildi

Sinop'ta kırsal kesimlerdeki hastalar zor şartlarda hastanelere ulaştırılıyor

Sinop'ta kırsal kesimlerdeki hastalar zor şartlarda hastanelere ulaştırılıyor
Gaziantep'te son 10 yılın en yüksek kar yağışı görüldü

Gaziantep'te son 10 yılın en yüksek kar yağışı görüldü
Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti