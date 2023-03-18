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Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Fevzi Kemal Karagöz, Adsız Günebakan  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: İbrahim Özcan / AA

Gaziantep

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar doludan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Ayrıca Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahırda yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun öldü.

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