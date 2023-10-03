Dolar
27.50
Euro
28.89
Altın
1,827.87
ETH/USDT
1,666.60
BTC/USDT
27,585.00
BIST 100
8,536.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Gündem

Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

Gaziantep'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu.

Mehmet Akif Parlak  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Sabah erken başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. İl genelinde yer yer etkili olan sağanak, Halep Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İpekyolu'nda kavşaklarda su birikintisine neden oldu.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı bazı yol ve kavşaklarda, trafik akışı polis ekiplerince sağlanıyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri ise kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı
FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Benzer haberler

Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı
İstanbul'da 4 günde metrekareye 42 ila 298 kilogram yağış düştü

İstanbul'da 4 günde metrekareye 42 ila 298 kilogram yağış düştü
Libya'nın güneybatısında sağanak nedeniyle bazı evler yıkıldı, bir kişi yaralandı

Libya'nın güneybatısında sağanak nedeniyle bazı evler yıkıldı, bir kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet