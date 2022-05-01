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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İTFAİYE AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adsız Günebakan   | 01.05.2022
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep

Gaziantep 3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman bölgeden patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları olası patlama tehlikesine karşı bölgeden uzaklaştırıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına 60 personel ve belediye ile OSB'ye ait 24 araçla müdahale edildiğini söyledi.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Olay yeri geri dönüşüm tesisi. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

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