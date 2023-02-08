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Gaziantep'te enkaz altında kalan "Duru" bebek kurtarıldı

Gaziantep'te enkaz altında kalan "Duru" bebek, İHH Arama Kurtarma ekibince çıkarıldı.

Ayşe Yıldız   | 08.02.2023
Gaziantep'te enkaz altında kalan "Duru" bebek kurtarıldı

Antalya

İHH'nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin enkazında arama yapan İHH Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bebek sesi duyulması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Üç-dört aylık olduğu belirtilen Duru bebek, enkazdan çıkarılarak battaniyeye sarıldı.

Bebek, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

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