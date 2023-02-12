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Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

Mehmet Akif Parlak, Adsız Günebakan   | 12.02.2023
Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürülen Akay, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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