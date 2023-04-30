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Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş televizyonunun sahibi gazeteci Can Tanrıyar, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Başak Akbulut Yazar  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Muhammed Yakut'un yaptığı suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yakut'un paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tanrıyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Tanrıyar, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tanrıyar hakkında, şüpheli Yakut'la birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğuna dair tespitler nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası Tanrıyar, 26 Nisan'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmıştı.

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