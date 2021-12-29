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Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ferdi Türkten   | 29.12.2021
Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından Gara'da ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.​​​​​​​

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