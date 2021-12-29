Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından Gara'da ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.