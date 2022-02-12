Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.
Yoğun sis nedeniyle Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı. Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.
Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.