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Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Mesut Karaduman   | 12.02.2022
Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı. Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.

Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.

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