Dolar
13.55
Euro
15.52
Altın
1,810.04
ETH/USDT
2,833.30
BTC/USDT
37,978.00
BIST 100
1,956.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlarda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Mesut Karaduman   | 04.02.2022
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı

Tekirdağ

Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, her mevsim farklı doğal güzellikler sunuyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşatıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, doğanın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Ormanda akan derelerin insana huzur verdiğini belirten Hacıoğlu, "Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı 'beyaz gelinliği' giydi. Ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek kadar güzel." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıktığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tekirdağ her mevsim gezilecek bir şehir. Vatandaşlar Ganos Dağı eteklerinden geçerken kar yağışıyla birlikte oluşan güzelliklerin tadını çıkarıyor. Burada insanlar doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü

Benzer haberler

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

İklim değişikliği orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor

İğneada longozları birçok canlı türü ve biyolojik çeşitliliği barındırıyor

Tekirdağ'da hamsi tezgahların gözdesi oldu

Tekirdağ'da hamsi tezgahların gözdesi oldu

Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor
Tekirdağ'da bulunan İkiz Göller'de 'kış güzelliği' yaşanıyor

Tekirdağ'da bulunan İkiz Göller'de 'kış güzelliği' yaşanıyor