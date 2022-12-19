Dolar
18.65
Euro
19.78
Altın
1,790.92
ETH/USDT
1,184.10
BTC/USDT
16,744.00
BIST 100
5,401.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Galata ve Atatürk (Unkapanı) köprüleri, bu gece belirlenen saatlerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İrem Demir   | 19.12.2022
Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

İstanbul

Her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında, Atatürk Köprüsü ise 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı "sahte doktor" soruşturmasını tamamladı
Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak
Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiğe sığındı
Rize Sağlık Müdürlüğünden çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama
Vedat Bilgin: Türkiye büyüdükçe sorun çözme kabiliyeti artan bir ülkedir

Benzer haberler

Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları sarılıyor

Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları sarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet