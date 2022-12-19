Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak
Galata ve Atatürk (Unkapanı) köprüleri, bu gece belirlenen saatlerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul
Her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında, Atatürk Köprüsü ise 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.