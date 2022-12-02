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Fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ'den açığa alınan astsubay çıktı

Ankara'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu bağımlısı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı, 2'si yabancı uyruklu 13 kadın kurtarıldı.

Sertaç Bulur   | 02.12.2022
Fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ'den açığa alınan astsubay çıktı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde madde bağımlısı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 9 kişilik suç şebekesini yöneten kişinin FETÖ'den açığa alınan astsubay olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 9 kişilik suç grubu tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, hakkında devam eden FETÖ soruşturmaları nedeniyle astsubayken 2016'da açığa alınan, mesleğe döndükten sonra 2019'da yeniden aynı gerekçeyle açığa alınan Y.D. ile onun yönlendirdiği tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, pasaportlarına şüpheliler tarafından el konulan Moldova ve Kırgızistan uyruklu 2 yabancı uyruklunun da aralarında olduğu 13 kadın kurtarıldı.

Operasyonda kurusıkı kabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suç grupları kendi içlerinde mücadele etmiş

Soruşturma sürecinde Sincan ve Etimesgut ilçelerinde fuhuş yaptıran iki suç grubunun kendi aralarında husumet yaşadığı, Y.D'nin elebaşılığını yaptığı grubun diğer gruba üstünlük kurarak iki ilçede etkin olduğu belirlendi.

Şüphelilerin fuhuş için uyuşturucu kullanan kadınları seçtikleri, kullanmayanları zorla bağımlı hale getirdikleri, istediklerini yapmayanları ise "uyuşturucu vermemekle" tehdit ettikleri ve zor kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan fuhşa yer temin ettikleri gerekçesiyle 2 otel hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

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