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Fuar turizmi Antalya'da kış sezonunu hareketlendiriyor

Tatilin yanı sıra fuar turizmiyle de ön plana çıkan Antalya, ticari organizasyonlarla her yıl binlerce yerli ve yabancı firma ile alıcıya ev sahipliği yapıyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Fuar turizmi Antalya'da kış sezonunu hareketlendiriyor Fotoğraf: Hatice Özdemir Tosun / AA

Antalya

Turizm ve tarım başta olmak üzere birçok alanda yılda 20'den fazla fuarın düzenlendiği kent, firmaların yurt dışına açılmasına katkı sağlıyor.

Fuar şirketlerinin yanı sıra bazı dernek ve sivil toplum kuruluşlarınca Antalya Expo Center ile Nest Convention Center ağırlıklı olmak üzere çeşitli otellerde organize edilen fuarlara katılmak için binlerce kişi kente geliyor.

Otellerde konaklayan, şehir içi gezi turlarına katılan fuar ziyaretçileri, tatil turizminin durgun olduğu kış döneminde kentteki hareketliliği artırıyor.

Ülkenin ve kentin tanıtımına, turizm gelirinin artmasına katkı sunan fuarlar, ayrıca sektörlerin yeni gelişmelerden haberdar olmasına ve ihracatta yıllar boyunca sürebilecek işbirliklerinin temellerinin atılmasına vesile oluyor.

Bu yıl, sezonu 17-20 Ocak'taki 33. Hotel Ekipman ve 29. Food Product fuarlarıyla açan Antalya, aralarında Hasyurt Tarım, Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri, Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze, Antalya Turizm, Yöresel Ürünler (YÖREX), Gayrimenkul Projeleri Yatırım, CNR İdentex Ağız ve Diş Sağlığı ile Growtech Antalya Tarım fuarlarının bulunduğu 20'den fazla organizasyona ev sahipliği yaptı.

Tamamen ihracata yönelik Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) ile Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi de yıl içinde ikişer kez düzenlendi.

2024'te yapılacak bazı fuarlar netlik kazandı

Kentte en fazla fuarın organize edildiği Anfaş Expo Center'da gelecek yıl için de fuar takvimi şekillenmeye başladı.

2024'ün fuar sezonu, 16 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile açılacak. 19 Ocak'a kadar sürecek fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini buluşturacak.

Netlik kazanan fuar takvimine göre 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı 6-9 Şubat'ta; Kamp, Karavan, Doğa ve Su Sporları Fuarı 28 Şubat-3 Mart'ta; Antalya Exclusive Jewellery Show 17-19 Mayıs'ta; Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 22-24 Eylül'de; 2. Traktör, Tarım Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 8-12 Ekim'de; 23. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı 27-30 Kasım'da; Sebze, Meyve, Paketleme, Depolama, Taze Ürün, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı 4-6 Aralık'ta yapılacak.

Gelecek yıl sezon, 11-13 Aralık'taki 2. Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri İhtisas Fuarı ile sona erecek.

"Antalya'yı fuarlarla canlandırıyoruz"

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AA muhabirine, her fuar döneminde kentteki hareketliliğin daha da arttığını ve taksiden restorana, otelden AVM'lere kadar tüm esnafın bu hareketlilikten nasibini aldığını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde fuarların öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Bıdı, özellikle bu süreçten sonra fuarların sayısında ve katılım oranlarında artışlar yaşandığını ifade etti.

Fuarlar konusunda önemli bir potansiyele sahip olan Antalya'nın, ülke genelinde de en fazla fuara ev sahipliği yapan kentler arasında yer aldığını, kentteki altyapı yatırımlarıyla fuar turizminin geleceğinin daha parlak olduğunu dile getiren Bıdı, şöyle konuştu:

"Havalimanının kapasitesi 85-90 milyonlara çıkıyor. Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı. Bugün Antalya'yı dünyada tanımayan yok. Antalya artık bir dünya kenti. Yakın zamanda fuarlar kenti de olacak, bu yolda hızla ilerliyor."

Bıdı, fuar ziyaretçilerinin memnun kaldığı takdirde tatil için ailesiyle tekrar geldiğini aktararak, "Turistin daha az olduğu ölü sezon olarak nitelendirilen kış sezonunda fuarlarla Antalya'yı canlandırıyoruz." dedi.

Fuarların, buluşma noktası olduğuna işaret eden Bıdı, "Yerli üretici buraya ürünlerini getiriyor, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından alıcılar geliyor. Firma ürününü tanıtıyor ve belki 10 yıl, 20 yıl sürecek bir iş ortaklığının temeli atılıyor. Birbirlerini tanımayan insanlar burada kaynaşıyor, ticari ilişkilerini geliştiriyor. Birçok firma fuarlar sayesinde ihracatla tanışıyor." ifadelerini kullandı.

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