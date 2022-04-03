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FSM Köprüsü, otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Muhammed Gencebay Gür   | 03.04.2022
FSM Köprüsü, otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İstanbul

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.

Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.

Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.

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