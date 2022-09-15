Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.
Grev nedeniyle THY de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Fransa'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.