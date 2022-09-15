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Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

Kenan Irtak   | 15.09.2022
Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

İstanbul

Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.

Grev nedeniyle THY de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Fransa'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

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