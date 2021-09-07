Dolar
8.33
Euro
9.88
Altın
1,812.45
ETH/USDT
3,744.90
BTC/USDT
50,961.00
BIST 100
1,471.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Flamingolar sonbaharın ilk günlerinde İzmit Körfezi'ne misafir oldu

Göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingolar, sonbaharın ilk günlerinde İzmit Körfezi'ne misafir oldu.

Kadir Yıldız   | 07.09.2021
Flamingolar sonbaharın ilk günlerinde İzmit Körfezi'ne misafir oldu

Kocaeli

Arıtma tesisleriyle temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların uğrak noktası haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez, yapılan arıtma tesisleri, altyapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü.

Su altı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı Körfez, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.

Flamingolar sonbaharın ilk günlerinde İzmit Körfezi'ne misafir oldu

Göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingolar da sonbaharın ilk günlerinde yine İzmit Körfezi'ne misafir oldu.

Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan, avlanma yapılmaması için 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel’den 'aşı olun' çağrısı
Gürcistan'da halk Kovid-19 aşısına piyango ile teşvik edilecek
İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı

Benzer haberler

Flamingolar sonbaharın ilk günlerinde İzmit Körfezi'ne misafir oldu

Flamingolar sonbaharın ilk günlerinde İzmit Körfezi'ne misafir oldu

Kovid-19 hastalığı sürecini gözyaşlarıyla anlatan Kocaelispor'un teknik direktörü aşı çağrısında bulundu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi

Kocaeli, otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu

Kocaeli, otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu
Milli judocu Recep Çiftçi Tokyo'da kazandığı bronz madalyanın mutluluğunu yaşıyor

Milli judocu Recep Çiftçi Tokyo'da kazandığı bronz madalyanın mutluluğunu yaşıyor
İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek

İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek