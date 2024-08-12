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FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 2024 ürünü fındık alımına başladığı bildirildi.

Atakan Çıtlak  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı

Giresun

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde birliğe bağlı 50 kooperatifte fındık alımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Alımların peşin, emanet ve vadeli sistem üzerinden sürdürüleceği aktarılan açıklamada, "Alımlarda serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinden günlük fiyat belirlenecek. Buna ek olarak randıman farkı da üreticilere ödenecektir. Ayrıca coğrafi işaretli Giresun tombul fındığı üretici belgesi olanlara kilogram başına bir lira fark ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise AA muhabirine, fındık hasadının bahçelerde devam ettiğini anımsatarak, pazara ürün getirilmeye ileriki günlerde başlanmasını beklediklerini söyledi.

Serbest piyasada fiyatla ilgili net bir rakam oluşmadığını ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

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