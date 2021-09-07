Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde bir askerin şehit olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.
Gaziantep/Tokat
Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan askerin Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit olduğu belirlendi.
Askeri araçla Türkiye'ye getirilen Yiğit'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.
Burada düzenlenen törene şehidin eşi Özlem, annesi Fatma, kızı Dila Yiğit'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Yiğit'in cenazesi, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in Tokat'taki ailesine acı haber verildi
Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.
Yunus Emre Mahallesinde oturan Hüseyin Yiğit'in evine gelen Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve askeri yetkililer, oğlunun şehadet haberini iletti.
Haberin duyulması ile Yiğit ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.
Göreve 2013 yılında başladığı belirtilen 2 çocuk babası şehidin, annesi Fatma ve eşi Özlem Yiğit'in Gaziantep'te oldukları belirtildi.
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