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FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonlar kapsamında, FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapan, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanan ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 169 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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