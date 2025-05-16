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FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini, 101 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

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Şüphelilerin, "örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak" suçlarından arandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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