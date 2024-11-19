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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda 459 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda 459 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda 459 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 66 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonu yapıldığını bildirdi.

Operasyonda 459 zanlının yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün güncel, finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına mensup oldukları, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, şüphelilerin ayrıca, sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları, ankesörlü telefonlarla sorumlu örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullandıklarının da belirlendiğini bildirdi.

Zanlıların, sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıklarını, haklarında firari olarak aranma kayıtlarının olduğunu da aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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