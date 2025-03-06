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FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan sanığın terör örgütünün "karakutusu" olarak bilinen Cevdet Türkyolu ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi

Adana

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'ın Kerkük kentindeki sözde sorumlusu olduğu gerekçesiyle Adana'da tutuklanan V.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 30 Ocak'ta tutuklanan V.A. hakkında iddianame hazırlandı.

V.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın örgütün Kerkük'teki yapılanmasında "sorumlu" düzeyde yer aldığı, gizli toplantılara katıldığı, "ev abiliği" yaptığı ve FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmen olarak çalıştığı belirtildi.

Telefon hattı incelenen sanığın FETÖ'nün 245 üyesiyle bağlantısının tespit edildiği belirtilen iddianamede şunlar kaydedildi:

"Örgütün tepe yöneticileriyle yoğun HTS irtibatı bulunan sanığın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karakutusu olarak nitelenen Cevdet Türkyolu ile 33 kere irtibatının belirlenmesi, yoğun şekilde örgütün sohbet toplantılarına katılması, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşanması, tanık beyanları ve arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde örgüt hiyerarşisine dahil olduğu dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

İddianamede, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen bazı tanıkların ifadeleri de yer aldı.

Tanıklardan K.A, sanığı tanıdığını belirterek, "V.A, Kerkük'te örgüte ait lise düzeyindeki okulda biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyordu. Örgütsel toplantı ve faaliyetlere katılıyordu." beyanında bulundu.

Ö.G. ise üniversite yıllarında kaldığı örgüt evinin "abiliğini" sanığın yaptığını iddia etti.

İfadesinde FETÖ üyesi olmadığını savunan tutuklu sanık V.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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