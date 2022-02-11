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FETÖ Polis Akademisindeki mensuplarını rakamlarla fişlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamelere göre, FETÖ'nün, kapatılan Polis Akademisindeki mensuplarını örgüte bağlılıklarına göre 1'den 5'e kadar rakamlarla kodladığı ortaya çıktı.

Serdar Açıl   | 11.02.2022
FETÖ Polis Akademisindeki mensuplarını rakamlarla fişlemiş

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kapatılan Polis Akademisine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırladığı iddianamelere göre, örgütün mensuplarını rakamlarla derecelendirerek kodladığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde, FETÖ'nün sızdığı diğer devlet kurumlarında olduğu gibi Polis Akademisindeki mensuplarını da örgüte bağlılıklarına göre 1'den 5'e kadar rakamlarla kodladığı belirtildi.

Örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital dokümanlardan iddianameye konulan tespitlerde, "okuldaki en son derece", "Master liste", "Sayfa1" ve "Bilgi" gibi isimlerle Excel dosyaları halinde listeler hazırlandığı, bu listelerde de akademidekileri rakamlarla sınıflandırarak kodlama yaptıkları belirtildi.

Örgütün, Excel dosyasındaki "okuldaki en son derece" sütununda, 1 ile 5 arasında değişen sınıflandırmayla "dış" ve "ilgi" şeklinde kişilerin örgütsel durumlarını, FETÖ'nün dışında veya örgütle ilgili olup olmadıklarını da kaydettikleri bildirildi.

İddianamelerde, "1" rakamının "örgüt vasıtasıyla okula girmiş ancak irtibatını kesmiş, haber alınamayan, görüşmeye gelip gitmeyen ve dini hassasiyetlerini kaybetmiş" kişiyi gösterdiği belirlendi.

"2" rakamının "dini hassasiyetleri olan, cuma namazlarına giden", "3" rakamının "örgütle irtibatı en alt seviyede olan", "4" rakamının "mahrem yapı ile orta seviyede ilişkisi olan", "5" rakamının ise "mahrem yapı ile üst seviyede ilişkisi olan" kişileri gösterdiği kaydedildi.

Kapatılan Polis Akademisine ilişkin soruşturmalar kapsamında "okuldaki en son derece" sütununda, örgütün rakamlarla derecelendirerek kodladığı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Koleji öğrencisi bin 459 kişinin tespitinin yapıldığı ifade edildi.

Derecelendirme sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının örgüte "tam bağlı" olduğunun görüldüğü belirtildi.

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