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FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si itirafçı olarak, örgüt mensubu 133 kişinin ismini savcılığa bildirdi.

Abdullah Sarica, Cemil Murat Budak  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi

Ankara

Ankara'da, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si itirafçı olarak, örgüt mensubu olduğunu bildiği 133 kişinin ismini savcılığa verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i mahrem imam 46 şüpheli hakkında 8 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.

Örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 33'ü gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kişilerin de olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmaları yürüten savcılara ifade verdi.

Savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı olan 12 kişinin, örgüt hakkında bilgiler vererek, FETÖ mensubu olduğunu bildikleri 133 kişinin ismini savcılığa bildirdiği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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