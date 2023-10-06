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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski emniyet müdürü, başkentte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından FETÖ'nün deşifresine ve örgütün firari üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan firari Selat Ak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip çalışmaları sonucunda 7 yıldır firari olan Selat Ak, ikametine yakın adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ak, 1. sınıf emniyet müdürlüğünden ihraç edilmişti.


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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

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