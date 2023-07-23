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Fethiye'de otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ali Rıza Akkır  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Fethiye'de otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Şahit Fethiye Bey Parkı’nın yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler sazlıklara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Otluk ve sazlık alanın zarar gördüğü yangında bölgedeki bir elektrikli skuter da kullanılamaz hale geldi.

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