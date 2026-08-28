Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Onur Çadır, Mustafa Bikeç
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Balıkesir
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
2 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve toplam 60 personelin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.