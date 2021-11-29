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Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı

Muğla genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç   | 29.11.2021
Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı.

Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları gördüklerini telefonlarıyla kaydetti.

Muğla il genelinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden esecek fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



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