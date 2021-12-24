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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Güç Gönel   | 24.12.2021
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.

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