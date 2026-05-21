Fatih'te metrobüsün arızalanması yoğunluğa neden oldu

Erol Değirmenci
21 Mayıs 2026•Güncelleme: 21 Mayıs 2026
Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Bayrampaşa-Maltepe Durağı'na gelmeden önce arızalandı.
Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Şoförün denemelerine rağmen çalışmayan araçtaki yolcular, kontrollü şekilde diğer metrobüslere aktarıldı.
Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Arızalı araçtan inen yolcuların diğer metrobüslere doğru yürüdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.