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Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Alper Korkmaz, Filiz Kınık Öz   | 21.02.2023
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü Fotoğraf: Alper Korkmaz / AA

Istanbul

Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokak'taki 3 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Binanın çökme anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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