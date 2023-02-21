Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi.
Istanbul
Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokak'taki 3 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Binanın çökme anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.