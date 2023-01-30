Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de sondaja başladığını bildirdi.
Ankara
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Keşfin Fatih’i, Amasra-2’de! 📍🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 30, 2023
Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2’de sondaja başladı. 🌊
Türkiye’nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.🇹🇷#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/eUhYanRQmz
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
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