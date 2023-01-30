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Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de sondaja başladığını bildirdi.

Gülşen Çağatay   | 30.01.2023
Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı

Ankara

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.


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