Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,110.10
BTC/USDT
91,034.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay toplam 4,9 milyar lira yatırıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olan evde bakım yardımı uygulamasının 2006'da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı
Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı
Uluslararası seviyede aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci olması gurur verici

Bakan Göktaş: Kadınların yapay zeka ve teknolojide aktif rol üstlenmesi Türkiye’nin gelişimini hızlandıracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "organ bağışı" çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "organ bağışı" çağrısı
Bakan Göktaş: Sürdürülebilir bir dünya idealiyle atılan her adımda kadınların aktif rol almasını destekliyoruz

Bakan Göktaş: Sürdürülebilir bir dünya idealiyle atılan her adımda kadınların aktif rol almasını destekliyoruz
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet