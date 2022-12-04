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Eskişehir'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürüyor

Eskişehir'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Emrah Yaşar   | 04.12.2022
Eskişehir'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürüyor Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi ile Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

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